Muore dopo essere stata dimessa tre volte dal pronto soccorso di Chioggia

Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire la causa della morte di Federica Fabbris, 37 anni, Quello che si sa al momento è che Federica era andata tre volte al pronto soccorso di Chioggia, vicino Venezia, e per tre volta era stata dimessa. L’ultima volta è stata domenica scorsa quando Federica era tornata al pronto soccorso per forti dolori alla pancia. Ad aspettarla il fidanzato e gli amici. L’attesa, poi la notizia: il cuore della ragazza si era fermato un’ora dopo l’ingresso.

La donna era andata al pronto soccorso la prima volta una settimana fa per dolori al collo ed alla schiena: le iniezioni avevano fatto passare il dolore ed era tornata a casa. Aveva poi accusato dolori allo stomaco ed era andata un’altra volta al Pronto soccorso: dopo gli esami del sangue ecco altre dimissioni immediate. Infine sabato, visto che questi dolori non passavano, era tornata al Pronto soccorso e dopo una flebo era stata rimandata ancora a casa. Era negativa anche al Covid.

Domenica mattina l’epilogo. Federica ha ancora forti dolori e nonostante le sue resistenze assieme al compagno Diego è salita sull’ambulanza e gli amici l'hanno vista per l'ultima volta.