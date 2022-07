Nato: Trudeau, "Il Canada è il primo paese ad aver ratificato la richiesta di Svezia e Finlandia"

"Oggi, il Canada è diventato il primo Paese a ratificare i Protocolli di Finlandia e Svezia per l'adesione alla Nato. Ciò avvicina i due Paesi alla piena adesione". Lo ha dichiarato il premier canadese Justin Trudeau in una nota ufficiale aggiungendo che "il Canada sostiene fortemente l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato".

Nel sottolineare come "la loro adesione rafforzerà la Nato", Trudeau invita inoltre "tutti i membri a muoversi rapidamente per completare i loro processi di

ratifica in modo da limitare possibili interferenze da parte degli avversari".