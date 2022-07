Un bambino di tre anni cade dal ventinovesimo piano di un grattacielo di New York e muore

Un bambino di 3 anni è morto a New York nella mattinata locale di sabato dopo essere caduto da un balcone al 29° piano di un condominio nel quartiere di Harlem. Lo ha riferito la polizia, spiegando che gli agenti hanno trovato il bambino ferito disteso su un'impalcatura al 3° piano dopo aver ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria alle 11:09. Il piccolo è stato portato in un vicino ospedale, dove è stato dichiarato morto. Il portavoce della polizia ha riferito che gli inquirenti stanno parlando con due persone che si trovavano all'interno dell'appartamento quando il bambino è caduto.

"Riteniamo che il bambino sia uscito da una finestra, ma la dinamica esatta è oggetto di indagine", ha detto un portavoce della polizia ad Associated Press. L'appartamento si trova nel complesso residenziale Taino Towers ad Harlem. La legge di New York City richiede ai proprietari di edifici con tre o più appartamenti di installare protezioni alle finestre se un bambino di età pari o inferiore a 10 anni vive nel palazzo o se un inquilino o un occupante lo richiedono. Non è chiaro se le protezioni per le finestre fossero state installate nell'appartamento.