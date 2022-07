No Tav assaltano cantiere in Val di Susa, 12 feriti tra le forze dell'ordine

E' di dodici poliziotti feriti dal lancio di oggetti e bombe carta ad opera di persone con i volti coperti da cappucci e maschere antigas il bilancio provvisorio dei disordini in Val di Susa, in prossimità del cantiere di San Didero. L'autostrada A32 è stata temporaneamente bloccata per gli scontri e poi liberata, mentre proseguivano i disordini sul lato della statale, dove sono presenti un migliaio di manifestanti, che tentano di sfondare la recinzione e i cancelli del cantiere anche mediante mediante l'utilizzo di un ariete artigianale in cemento. La polizia continua a rispondere con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni.

Al corteo hanno partecipato circa duemila persone, tra questi anche gli attivisti Fridays For Future.