Il corpo senza vita di una donna è stato ripescato questa notte dalle acque del Canale Quintino Sella, alla periferia nord di Novara, all'altezza della griglia di alimentazione di una centrale elettrica.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e i Carabinieri l'hanno identificato: si tratta di una 44enne di origini marocchine, residente in città. Indagini sono in corso per accertare le circostanze dell'evento.