NutrInform Battery, online l'app per mangiare in modo consapevole

NutrInform Battery, l'etichetta dei prodotti alimentari per mangiare con consapevolezza diventa anche un'app.

Promossa dai Ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la app è realizzata in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e i rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare per guidare gli italiani a scegliere come alimentarsi.