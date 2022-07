Oggi al via la Volleyball Nations League, l'Italia punta al podio

Sarà il preludio del Mondiale di fine agosto in Slovenia e Polonia, l'appuntamento clou della stagione 2022.

La Final Eight di Vnl (Volleyball Nations League) a Casalecchio di Reno (Bologna) vedrà di fronte le 8 Nazionali più forti. E l'Italia di Ferdinado De Giorgi che si presenta come la squadra da battere: ha vinto l'ultimo europeo e ha chiuso al primo posto la prima fase della Vnl.

Alle 20 il 'dentro o fuori' nella sfida dei quarti di finale contro l'Olanda di Roberto Piazza e Nimir Abdelaziz. Una gara da non sottovalutare.

Con l'Olanda 115 sfide e 70 vittorie. L'Italia può contare su un gruppo sempre più affiatato, con un regista di livello mondiale come Simone Giannelli, e giovani di prestigio come Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. E poi il ritorno dello zar Ivan Zaytsev, tornato in maglia azzurra.

All'Unipol Arena oggi alle 18 prima scenderanno in campo due corazzate per un posto in semifinale: Stati Uniti e Brasile. Domani gli ultimi quarti: sfida tra il Giappone e la Francia campionessa olimpionica, ora allenata da Andrea Giani. A seguire i campioni del mondo della Polonia affronteranno l'Iran.

Gli Azzurri per la prima volta ritroveranno il calore del loro pubblico. La nazionale di De Giorgi, galvanizzata dal grande successo delle ragazze di Mazzanti ad Ankata, vuole puntare al podio Il torneo è difficile, il livello è altissimo.

Le semifinali di sabato sono alla portata. La bella Italia vuole tornare a far entusiasmare con grinta, sorriso, tecnica e soprattutto la fame di vittorie.