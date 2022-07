Omicidio ad Anzio: giovane ucciso a coltellate tra i locali della movida

Erano da poco passate le due di notte quando, sembrerebbe per futili motivi, scoppia una lite sul lungomare di Anzio (in provincia di Roma) e un escalation di parole e violenza porta all'uccisione di Leonardo Muratovic. Il 26 enne, pugile di Aprilia, è stato accoltellato al petto e morto appena giunto in ospedale dove era stato trasportato dal 118 gravissime condizioni.

E' stata disposta l'autopsia per capire quanti colpi siano stati inferti e, al vaglio, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del lungomare.

Ancora sconosciuta l’indennità dell’omicida, fuggito dopo aver colpito Leonardo. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio hanno ricostruito l'accaduto e iniziato la caccia all'aggressore. Presente anche la scientifica che ha isolato ed esaminato nel dettaglio la zona, ricca di movimento notturno grazie alla presenza di numerosi locali. Sono stati ascoltati tutti i testimoni presenti, gli amici della vittima e i proprietari delle attività sul lungomare.