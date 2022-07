Omicidio Mollicone, le motivazioni della sentenza di assoluzione in autunno

Si conosceranno in autunno, intorno al 15 ottobre, le motivazioni con cui mi giudici della Corte d'Assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Serena Mollicone, uccisa ad Arce il primo giugno del 2021. I giudici infatti si sono presi 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

Nel dispositivo letto il 15 luglio, dopo oltre 9 ore di camera di consiglio, i giudici hanno fatto cadere le accuse per Marco Mottola, per il padre Franco, ex capo dei carabinieri di Arce e per la moglie Anna Maria, con la formula "per non avere commesso il fatto". I tre erano accusati di concorso in omicidio e i due genitori anche di occultamento di cadavere.

Per gli altri due imputati, Vincenzo Quatrale, all'epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e per l'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui era contestato il favoreggiamento con la formula di assoluzione è "perché il fatto non sussiste".