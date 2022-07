Palio di Siena, la contrada del Drago ha vinto la contesa del 2 Luglio

Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano, che annualmente si disputa il 2 luglio in piazza del Campo a Siena, è stato vinto dalla Contrada del Drago. La corsa si è disputata questa sera dopo due anni di stop causa Covid. Prima della “mossa” considerata valida ci sono state 4 mosse false (false partenze) e una pausa per il ristoro dei destrieri. A correre sono state solo sei Contrade su otto, dopo le uscite del Leocorno per l'infortunio del cavallo e del Bruco per l'infortunio del fantino. Il cavallo della Contrada del Drago, Zio Frac, un castrone baio di sette anni esordiente al Palio, montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, si è così aggiudicato la vittoria. Il cavallo della Contrada della Torre ha tentato di sorpassare nello sprint finale il Drago che poi ha vinto al photo finish. Il fantino ha vinto per tre anni di fila ed è alla sua ottava vittoria. Per questa occasione il palio è stato dipinto una pittrice inglese, 63enne, negli anni '80-90 ritrattista reale e in generale appassionata di figure equine. La precedente vittoria del Drago risale al 2 luglio 2018. La Contrada nella secolare storia della corsa senese è arrivata così alla sua 39esima vittoria. Il prossimo Palio si correrà il 16 agosto.