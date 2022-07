Stasera l'Italia si gioca la finale di World League con gli Usa

L'appuntamento è per questa sera alle ore 20. L'Italia affronterà gli Stati Uniti per la quinta volta in appena 15 giorni. Ma questa volta sarà diverso: perché questa volta in palio c'è titolo della World League di pallanuoto.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, e in live streaming su questa pagina sport.rainews.it e su Rai Play.

Nei giorni scorsi gli azzurri del Settebello hanno sfidato la nazionale a stelle e strisce per tre volte in amichevole durante il common training a Los Angeles e San Francisco; 13-12 per gli USA il 13 luglio, 11-8 per gli azzurri il 16 e 21-10 per gli Stati Uniti il 17 dopo i tiri di rigore (16-16 i tempi regolamentari).

La quarta sfida, invece, è stata il 24 luglio: l'Italia ha perso e gli Stati Uniti hanno vinto il girone B delle Superfinal di World League.

Ieri l'Italia ha battuto la Spagna in semifinale 9-8.