Stasera Italia-Francia, semifinale della Volleyball Nations League

L'attesa per la semifinale di Volleyball Nations League. La voglia di scendere in campo, davanti al pubblico dell'Unipol Arena. La voglia di emozionare, di giocare una grande pallavolo, di divertirsi.

Servirà certo la migliore Italia, la forza del gruppo contro i campioni olimpici della Francia, guidati da chi ha indossato più maglie azzurre, 484, Andrea ‘Giangio’ Giani.

Dalla vittoria dell'europeo ad oggi la nazionale di Fefé de Giorgi ha ancora più feeling, consapevolezza, sa di poter crescere ancora, passando proprio da sfide come quella con i transalpini. La Francia, ricca di campioni, ha vinto i Giochi ma fallito gli Europei e come dice Giani, "deve essere ben guidata... " per trovare la continuità.

La sfida è difficile ma se l'Italia giocherà ordinata tatticamente, senza fretta, comunque aggressiva, potrà dare problemi ai “blues”.

Ci credono i ragazzi azzurri. Ci crede Capitan Giannelli. Lo sognano i giovani Michieletto e Lavia. Lo spera anche un opposto esperto rientrato nel

gruppo come Ivan Zaytsev.

E' esagerata la voglia di andare fino in fondo, di puntare in alto in un torneo, preludio di un mondiale che manca dal 1998 alla nostra Bella Italia.