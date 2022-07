Tra poco l'Italia contro il Brasile nella finale della Volleyball Nations League

Ore 17.30. L'Italia si giocherà la finale di Volleyball Nations League contro il Brasile. Le azzurre sono riuscite a conquistare questo traguardo dopo una splendida vittoria - ieri - contro le padrone di casa della Turchia per 3-0 ((25-18, 27-25,25-22).

Le campionesse d'Europa in carica, alla decima vittoria consecutiva in VNL, hanno impresso il proprio ritmo al match e per niente intimorite dalla bolgia turca.

In finale se la vedranno con il Brasile, che nell'altra semifinale della giornata ha superato la Serbia 3-1.