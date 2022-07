Tra poco la finale per il bronzo della Nations League Italia-Polonia

L'Italia si deve accontentare della finale per il terzo e quarto posto. Ma un bronzo è sempre un bronzo. E quindi, nonostante la pesante sconfitta di ieri contro la Francia, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi devono scendere in campo con forza e determinazione per chiudere al meglio questa edizione della Volleyball Nations League.

Di fronte avranno la Polonia, sconfitta in semifinale dagli Stati Uniti.

La partita è alle 18 e sarà trasmessa in diretta streaming da sport.rainews.it e da Rai Play.

A seguire, alle ore 21, la finale tra i campioni olimpici della Francia e gli Usa.