L'Italia alle semifinali della Volleyball Nations League

Sente il quarto di finale della final eight di Vnl per la prima volta davanti al pubblico italiano. Contro l'Olanda il primo set è in salita poi la nazionale campione d'Europa guidata da Fefè De Giorgi. Poi il cambio di ritmo. L'Italia prende in mano la gara e si distende. Gli Orange di Roberto Piazza e Nimir Abdelaziz a test bassa, gli azzurri vincono 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22) ed il pass per la semifinale di sabato prossimo.

La partita sarà trasmessa in diretta da sport.rainews.it e da Rai Play.

Bene Giannelli in regia, perfetto al centro, tornato titolare Roberto Russo, e in attacco Yuri Romanò, l'eroe del finale continentale. Nel complesso è stata un'Italia con il freno a mano tirato, forse un po' emozionata, che pero può crescere ancora molto.

Nella strada verso la finale in gli Azzurri troveranno la vincente della sfida tra i campioni olimpici della Francia e il Giappone, sfida che si giocherà domani a Casalecchio, con i nipponici pero che dovranno fare a meno del capitano attaccante di riferimento, Ishikawa, infortunato.

Sono già in semifinale gli Stati Uniti di Aaroon Russel che hanno superato 3-1 il Brasile.