Papa Francesco: Per nessuno si ripetano violenze ed emarginazioni come per gli indigeni

"Per nessuno si ripeta la storia di violenza ed emarginazione subita dai nostri fratelli e sorelle indigeni". Lo ammonisce ancora una volta il Papa nel corso della messa allo stadio di Edmonton.

Ieri papa Bergoglio ha fatto il mea culpa incontrando i nativi canadesi vittima di ogni tipo di abuso nelle scuole residenziali anche per colpa di tanti cattolici e ha chiesto perdono a Dio, ricordando che le scuse non sono che un primo passo sulla strada della riconciliazione. Celebrando nel giorno in cui la Chiesa ricorda Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, auspica un "avvenire dove gli anziani non vengono scartati perché funzionalmente 'non servono più''; un avvenire che non giudichi il valore delle persone solo da quanto producono; un avvenire che non sia indifferente verso chi, ormai avanti con l'età, ha bisogno di più tempo, ascolto e attenzione; un avvenire in cui per nessuno si ripeta la storia di violenza ed emarginazione subita dai nostri fratelli e sorelle indigeni".

"E' un avvenire possibile - dice Francesco- se, con l'aiuto di Dio, non spezziamo il legame con chi ci ha preceduto e alimentiamo il dialogo con chi verrà dopo di noi: giovani e anziani, nonni e nipoti, insieme. Andiamo avanti insieme, sogniamo insieme".