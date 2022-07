Papa: "L'Onu è impotente di fronte alla guerra". Poi: "Su Putin sono stato manipolato"

Guerra e corsa agli armamenti, il ruolo dell'informazione nelle guerre e quello dell'Onu, infine un piccolo bilancio del suo pontificato. Papa Francesco risponde a una lunga intervista all'agenzia argentina Telam fornendo concetti chiari sull'attualità difficile che ci circonda. Prima di tutto la guerra in Ucraina: "Una guerra, purtroppo, è una crudeltà al giorno. In guerra non si balla il minuetto, si uccide. E c'è un'intera struttura di vendita di armi che la favorisce". “Qualcuno esperto di statistiche mi ha detto, non ricordo i numeri, che se non si fabbricassero armi per un anno, non ci sarebbe più fame nel mondo”, sottolinea il pontefice e quindi aggiunge: "Credo sia giunto il momento di ripensare il concetto di 'guerra giusta'. Ci può essere una guerra giusta, c'è il diritto di difendersi, ma il modo in cui il concetto viene usato oggi deve essere ripensato".

“La guerra è una mancanza di dialogo”

Il Santo Padre nell'intervista di Bernarda Llorente ricorda di aver usato fin dal 2014 l'espressione "guerra mondiale a pezzi". "Quello che accade in Ucraina lo viviamo da vicino e per questo ci preoccupiamo, ma pensiamo al Ruanda 25 anni fa, alla Siria 10 anni fa, al Libano con le sue lotte interne o al Myanmar oggi. Quello che stiamo vedendo sta accadendo da molto tempo". "Ho affermato che l'uso e il possesso di armi nucleari è immorale. Risolvere le cose con una guerra significa dire no alla capacità di dialogo, di essere costruttivi, che gli uomini hanno. Questa capacità di dialogo è molto importante. Esco dalla guerra e passo al comportamento comune. Si pensi a quando si sta parlando con delle persone e, prima che finisci, ti interrompono e ti rispondono. Non sappiamo ascoltarci. Non permettiamo all'altro di dire la sua. Bisogna ascoltare. Ascoltare quello che dice, ricevere, dichiariamo guerra prima, cioè interrompiamo il dialogo. Perchè la guerra è essenzialmente una mancanza di dialogo". E racconta Bergoglio: “Quando sono andato a Redipuglia nel 2014, per il centenario della guerra del 1914, ho visto l'età dei morti nel cimitero e ho pianto”, ricorda. "Quel giorno ho pianto. Il 2 novembre, qualche anno dopo, sono andato al cimitero di Anzio e quando ho visto l'età di quei ragazzi morti, ho di nuovo pianto. Non mi vergogno di dirlo. Che crudeltà! E quando è stato commemorato l'anniversario dello sbarco in Normandia, ho pensato ai 30.000 ragazzi rimasti senza vita sulla spiaggia. Aprivano le barche e ordinavano loro: 'scendere, scendere', mentre i nazisti li aspettavano. È giustificabile, questo? visitare i cimiteri militari in Europa aiuta a rendersene conto".

Su Putin i media hanno manipolato le mie parole

Soffermandosi sulle manipolazioni dei media, Bergoglio afferma che "prendono una frase fuori dal contesto e ti fanno dire ciò che non intendevi dire. In altre parole, bisogna fare molta attenzione". "Per esempio, con la guerra, c'è stata un'intera controversia per una mia dichiarazione su una rivista dei gesuiti: ho detto che 'qui non ci sono né buoni né cattivi' e ho spiegato perché. Ma hanno preso questa dichiarazione da sola e hanno detto: 'il papa non condanna Putin!'". "La realtà - spiega il pontefice - è che lo stato di guerra è qualcosa di molto più universale, più serio, e non ci sono buoni e cattivi. Siamo tutti coinvolti e questo è ciò che dobbiamo imparare".

Rispondendo poi sui "peccati della comunicazione", Francesco ricorda: "l'ho detto per la prima volta a in una conferenza a Buenos Aires quando ero arcivescovo. Mi è venuto in mente di parlare dei quattro peccati della comunicazione, del giornalismo". In primo luogo, "la disinformazione: dire ciò che mi fa comodo e tacere sul resto. No, dì tutto, non puoi disinformare". In secondo luogo, "la calunnia. Inventano cose e a volte distruggono una persona con una comunicazione". In terzo luogo, "la diffamazione, che non è calunnia, ma è come attribuire a una persona un pensiero che ha avuto in un altro momento e che ora è cambiato. È come se a un adulto si portassero i pannolini sporchi di quando eri bambino. Ero un bambino e la pensavo così. È cambiato, ora è così". "E per il quarto peccato - aggiunge - ho usato la parola tecnica 'coprofilia', cioè l'amore per la cacca, l'amore per la sporcizia. Vale a dire, cercare di infangare, cercare lo scandalo per il gusto dello scandalo".

"Ricordo che il cardinale Antonio Quarracino diceva: 'non leggo quel giornale, perché faccio così e sgorga sangue'. È l'amore per lo sporco e il brutto", prosegua Francesco. “Credo che i media debbano stare attenti a non cadere nella disinformazione, nella calunnia, nella diffamazione e nella coprofilia”, ribadisce. "Il loro valore è quello di esprimere la verità. Dico la verità, ma sono io a esprimerla e ci metto del mio. Ma chiarisco bene ciò che è mio e ciò che è oggettivo. E lo trasmetto". "Anche se a volte in quella trasmissione si perde un po' di onestà, poi dal passaparola della trasmissione passi a un primo passo con Cappuccetto Rosso che scappa dal lupo che vuole mangiarla e finisci, dopo la comunicazione, in un banchetto dove la nonna e Cappuccetto Rosso stanno mangiando il lupo - conclude il pontefice -. Bisogna fare attenzione che la comunicazione non cambi l'essenza della realtà".