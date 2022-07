"Parcheggi privati" con le transenne del Comune a Napoli

Movida sotto controllo a Napoli centro dove sono state addirittura utilizzate le transenne del Comune per creare parcheggi abusivi. Controlli notturni anche nei quartieri spagnoli e nella zona universitaria per i Carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno setacciato le strade insieme ai militari del reggimento Campania e al personale dell’ufficio rimozione veicoli abbandonati della polizia municipale locale.

Cento i paletti e le catene rimossi lungo diverse vie dei quartieri Montecalvario e Chiaia che erano stati installati abusivamente per assicurarsi il “parcheggio privato”. Rimosse anche cinque transenne del Comune di Napoli utilizzate per lo stesso motivo e che qualcuno aveva preso per sé. Sono nove, invece, i veicoli sequestrati perché parcheggiati in pubblica via senza la prevista copertura assicurativa.

Durante le operazioni è stato denunciato un 54enne del posto che è stato perquisito. Nelle sue tasche un coltello tattico. Non sono mancati i controlli alle attività commerciali. Denunciati un titolare e il suo collaboratore per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Sorpresi e denunciati tre fratelli che esercitavano l’attività illecita di parcheggiatore abusivo in via Cesare Battisti, nonostante fossero colpiti da un provvedimento di pubblica sicurezza che gli vietava l’accesso nelle aree urbane.