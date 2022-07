Parlamento europeo approva "pacchetto digitale": tutele ai cittadini, "paletti" alle big tech

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva due capisaldi per quanto riguarda le piattaforme online: la legge sui servizi digitali (Data Services Act - Dsa) e la legge sui mercati digitali (Digital Marktes Act - Dma).

Il Dsa stabilirà gli standard per uno spazio online più sicuro e aperto per gli utenti e condizioni di parità per le aziende negli anni a venire.

Il Dma definisce norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni. Mira a garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che si trova in una posizione di "gatekeeper" nei confronti di un gran numero di utenti abusi della propria posizione a scapito delle imprese che desiderano accedere a tali utenti.