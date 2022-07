Pasquale Stanzione: "Oggi l’Autorità è a tutela della persona, soprattutto nel digitale”

Sul fronte della tutela on line dei minori nell'anno trascorso è proseguita l'azione di vigilanza sull'età di iscrizione ai social. L'Autorità ha imposto a Tik Tok, misure per tenere fuori dalla piattaforma gli utenti giovanissimi, facendo rimuovere centinaia di migliaia di account di iscritti sotto i tredici anni. Particolare attenzione è stata posta all'uso dei dati biometrici e al riconoscimento facciale.

Oggi in Parlamento è stata presentata la Relazione Annuale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Nel suo discorso il presidente dell'Autorità Garante , Pasquale Stanzione, 'Umanesimo digitale e protezione dei dati', ha illustrato i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato ancora dall'impatto dell'emergenza sanitaria su tutti i settori della vita nazionale e dal ricorso massiccio alle piattaforme on line.

Durante "il lock down si è registrato un incremento significativo degli attacchi informatici ai danni (anche) di enti pubblici, di catene di approvvigionamento e di reti sanitarie, secondo una tendenza che si sarebbe, inevitabilmente, amplificata con il conflitto russo-ucraino. Ma se la guerra convenzionale soggiace, quantomeno, alla logica territoriale del confine, la sua component ibrida, cibernetica, ne prescinde mettendo in gioco, sia pur solo per spillover, anche i Paesi che non partecipano direttamente alle ostilità". Ha dichiarato Pasquale Stanzione.

Durante l’emergenza la protezione dei dati è stata uno dei pilastri del modello europeo, “sul terreno dell'emergenza sanitaria si è infatti misurata, fino in fondo, la capacità tutta europea di coniugare libertà e solidarietà senza consentire prevaricazioni dell'una sull'altra". Ha detto Pasquale Stanzione, sottolineando come la guerra in Ucraina oltre che una cyber-war sia una social-war che contribuisce alla disinformazione. “Anche in questo caso, la pandemia aveva anticipato la tendenza futura all'infodemia che, con la guerra, ha mostrato di poter divenire persino autarchia informativa, realizzata mediante censura di contenuti ostili e promozione della narrazione dei fatti più utile alla propria parte".