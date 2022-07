Passeggiata spaziale per Samantha Cristoforetti, con il russo Artemyev

L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea ad affrontare una passeggiata spaziale. Lo indica la programmazione della Nasa, secondo la quale l'attività extraveicolare (Eva) dell'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è prevista il 21 luglio alle 16.00 italiane. Con lei sarà il collega russo Oleg Artemyev.

La durata prevista è fino a 7 ore.

"Sono grata per l'opportunità. Non vedo l'ora!" così l'astronauta Samantha Cristoforetti ha risposto al tweet in cui il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Josef Aschbacher, aveva annunciato ufficialmente la passeggiata spaziale del 21 luglio e si era congratulato con lei.