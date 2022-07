Il grenadino Anderson Peters ha vinto per la seconda volta il primato nel lancio del giavellotto ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, dopo quello di Doha nel 2019. Peters, 24 anni, ha lanciato il giavellotto a 90,54 metri, superando il campione olimpico indiano Neeraj Chopra (88,13 m) e il ceco Jakub Vadlejch (88,09 m).