Premio letterario Piccolo Galileo: la letteratura scientifica a misura di bambine e bambini

Quello che colpisce nella rosa dei finalisti del PICCOLO GALILEO, premio dedicato alla letteratura scientifica per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, pensato da Pleiadi, società veneta che da oltre 10 anni si occupa di divulgazione scientifica, sono i titoli e l’età dei giovanissimi lettori. I sei finalisti sono stati scelti, tra 54 candidati al premio per la categoria Junior bambini tra i 5 e 10 anni e per la Young ragazzi tra gli 11 e i 16 anni.

Colpiscono appunto i titoli Estintopedia parola difficile ma che racconta le specie animali che abbiamo perduto e quelle che ancora possiamo salvare. Ancora C COME CERVELLO. Neuroscienze per lettori curiosi; Il Giardino delle Meduse; Galileo Galilei; Il messaggero delle stelle. Titoli curiosi che vogliono attirare i giovani lettori ad appassionarsi alla scienza.

Entro il 18 settembre saranno dieci bambini tra i 5 e i 10 anni e 10 ragazzi tra gli 11e i 16 anni a votare i vincitori per le categorie Junior e Young del Premio Piccolo Galileo. Ma prenderà parte al voto anche una speciale giuria, denominata Pubblico dei Ragazzi, che sarà composta da giovani lettori dai 5 ai 16 anni che voteranno in presenza a Padova il 14 ottobre 2022. I ragazzi esprimeranno la loro preferenza attraverso un dispositivo elettronico che sarà consegnato loro dopo aver assistito alla presentazione dei tre libri finalisti per ogni categoria e con il quale potranno “televotare” in diretta.

Sarà possibile registrarsi gratuitamente per essere membro del Pubblico dei Ragazzi attraverso un form online che sarà pubblicizzato sui canali social del Piccolo Galileo nel corso del mese di settembre 2022. Il tutto si svolgerà in occasione della Settimana della Scienza, dal 14 al 16 ottobre 2022, in cui verrà decretato anche il vincitore del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica.

"Organizzare questa edizione nazionale del prestigioso Premio Galileo per il Comune di Padova - afferma Alessio Scaboro, direttore scientifico di Pleiadi e del premio Piccolo Galileo - ha lo scopo di instillare nei più giovani la fame di lettura e formare nuove generazioni più consapevoli sui temi della scienza, anche in ottica di future opportunità a livello professionale”.