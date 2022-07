Premio Strega, vince 'Spatriati' di Mario Desiati con 166 voti

'Spatriati' di Mario Desiati ha vinto la 76esima edizione del Premio Strega 2022 con 166 voti. Nella cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, la presentatrice Geppi Cucciari ha premiato il vincitore del riconoscimento letterario che viene assegnato ogni anno a un libro pubblicato in Italia. Quest'anno per la prima volta i romanzi finalisti non sono stati cinque, come da tradizione, ma sette.

Vincitore annunciato, super favorito dall'inizio della competizione, Desiati, con 166 voti per il suo 'Spatriati' (Einaudi), al suo ritorno in finale dopo quello del 2011 con 'Ternitti' (Mondadori).

'Spatriati' è una parola del dialetto martinese che vuol dire irregolare, "È un seme dentro tutti noi" spiega Desiati, 45 anni di Martina Franca. I protagonisti di questa storia ambientata tra la Puglia e Berlino, sono due 'irregolari', Francesco e Claudia, lui un insicuro, lei una ribelle. Amici fin dall'adolescenza, sono alla ricerca di un futuro e di un'identità.

Al secondo posto Claudio Piersanti che ha avuto 90 voti per il suo 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli) in cui racconta la storia di un tipografo, Giovanni, che non si arrende all'improvviso addio, in un biglietto, della moglie con cui sta insieme dall'adolescenza.

E al terzo Alessandra Carati, che ha avuto 83 voti per 'E poi saremo salvi' (Mondadori) con Aida, profuga bosniaca che a sei anni fugge dalla guerra con la famiglia verso l'Italia. Con lei era ex aequo nella settina finalista Fabio Baca' (anche nella cinquina del premio Campiello 2022) che si è aggiudicato il il sesto posto con 51 voti per 'Nova' (Adelphi).

Al quarto posto Veronica Raimo, già vincitrice del Premio Strega giovani 2022 con 'Niente di vero' che ha avuto 62 voti ed è il secondo titolo Einaudi in gara, per un totale di quattro titoli del gruppo Mondadori. Quinto per un soffio Marco Amerighi il suo 'Randagi' (Bollati Boringhieri) in cui da voce a una generazione spiazzata dalla consapevolezza di vivere la decrescita e alla storia di una famiglia dove prima o poi tutti i maschi spariscono, ha avuto 61 voti. E settima Veronica Galletta con 'Nina sull'argine' (Minimum Fax).

L'anno scorso il Premio Strega è stato vinto da 'Due vite' di Emanuele Trevi che quest'anno è stato il presidente della giuria. Il premio Strega, organizzato e gestito dalla Fondazione Bellonci, fu istituito nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti, produttore del famoso liquore Strega a cui il premio deve il suo nome.

Contrariamente alla tradizione, lo scrittore non si è concesso la consueta bevuta del Liquore Strega subito dopo la proclamazione della vittoria. "Lascio questa bottiglia intonsa" - ha detto - “La berrò in Puglia in ricordo degli scrittori della mia terra”.