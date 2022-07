Presentato a Cannes "Crimes of the Future", il nuovo film di Cronenberg

Dopo otto anni di assenza dal grande schermo, David Cronenberg torna al cinema e lo fa con Crimes of the future della Lucky Red.

Dopo La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method, ancora una volta David Cronenberg sceglie Viggo Mortensen come protagonista e ad affiancarlo ci saranno Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Crimes of the future, film sconvolgente, estremo e viscerale, prende il titolo dal film del 1970 dello stesso regista senza esserne il remake e segna il ritorno di Cronenberg al genere del body horror, già mostrato in film come Shivers, Rabid, The Brood e La mosca.