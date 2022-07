Prezzi, stangata a tavola: 9 miliardi per le famiglie. "Aumento scatenato dalla guerra"

Boom sui prezzi con una stangata sulle tavole degli italiani. A guidare la classifica dei rincari la verdura, che precede pane, pasta e riso, ed a seguire tutti i prodotti alimentari.

E l'analisi di Coldiretti, basata sui dati Istat sui consumi del paese, e dell'andamento dell'inflazione nei primi sei mesi dell'anno.

Secondo l'associazione, a pesare come un macigno l'aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina, che costerà nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi soltanto per la spesa alimentare, questo - così coldiretti - "a causa dell'effetto dell'inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli". L'analisi diffusa in occasione dell'Assemblea nazionale a Palazzo Rospigliosi, a Roma. La verdura quest'anno costerà complessivamente 1,97 miliardi in più - sottolinea l'associazione nel suo rapporto - pane, pasta e riso invece, avranno un aggravio di 1,65 miliardi. Per carne e salumi si stima una spesa superiore di 1,54 miliardi rispetto al 2021.