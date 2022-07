Avanti Ferrari: prima pole position in Formula1 per Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna

Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone pesantemente segnate dalla pioggia . Si è deciso tutto negli ultimi trenta secondi in cui Carlos Sainz con la Ferrari è riuscito a mettere insieme un gran giro e conquistare la sua prima pole position in Formula 1 . Dietro di lui Max Verstappen con la prima Red Bull che ha trovato nell’ultimo giro una bandiera gialla causata da Charles Leclerc . Il monegasco, sulla seconda Ferrari, anche lui lanciato per l’ultimo tentativo di fare il tempo, si è girato in uno spettacolare testacoda ripreso immediatamente ma che gli ha negato il tempo relegandolo alla terza posizione .

Appena dopo le prove Sainz ha detto: “grazie al pubblico che ha fatto il tifo per me, ho faticato tanto con le intermedie, alla fine ho messo insieme un giro, ma non pensavo fosse buono per la pole. Per domani ho un buon passo e sono fiducioso anche se Max e Charles mi metteranno molta pressione”.

Max Verstappen: “Qualifica complicata per le condizioni meteo, il Q3 in queste condizioni è una lotteria. Nell’ultimo giro buono ho avuto una bandiera gialla e non ho potuto sfruttarlo. Domani sarà importante la gestione gomme”.

Charles Leclerc: “Oggi sono deluso ma felice per Charles. Nell’ultimo giro mi sono girato, non sono riuscito a mettere insieme il giro buono e va bene il terzo posto. Per domani sono fiducioso perché il passo gara c’è. Lla strategia sarà importante, c’è chi farà due soste chi tre, speriamo di scegliere la strategia giusta".

La seconda Red Bull di Peres segue al quarto posto. Un ritrovato Hamilton chiude quinto, seguono Norris, Alonso e Russel. La gara prenderà il via domani alle 16.