Primo caso di vaiolo delle scimmie in Russia

La Russia ha confermato di avere registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Paese. A riferirlo ai giornalisti il Rospotrebnadzor, servizio federale russo per la protezione dei consumatori, aggiungendo che "la malattia è stata rilevata su un uomo giovane che era tornato da un viaggio in Europa che si è presentato in una struttura medica con la caratteristica eruzione cutanea".

L'agenzia di stampa russa Tass aggiunge che il paziente è stato isolato, si trova in una struttura medica e non è in pericolo di vita. Le persone che hanno avuto contatto con il paziente sono state identificate e sono sotto supervisione medica.

"La cerchia di contatti della persona malata durante la sua permanenza in Russia è stata limitata. Viveva da solo in un appartamento. Tutte le persone che hanno avuto contatti sono state identificate tempestivamente e sono sotto controllo medico", ha riferito Rospotrebnadzor, citato dalla Tass.

Secondo Rospotrebnadzor, "grazie alla tempestiva indagine epidemiologica, la possibilità di un'ulteriore diffusione dell'infezione è stata fermata".