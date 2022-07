Putin: "E' nuova era nel mondo, solo gli Stati davvero sovrani avranno alti tassi di crescita"

"Una nuova era comincia nella storia del mondo", un'era in cui "soltanto gli stati veramente sovrani potranno mostrare alti tassi di crescita". Parola di Vladimir Putin secondo cui l'Occidente ha assunto una posizione di leader in gran parte "saccheggiando le altre nazioni e non può proporre il suo come modello di sviluppo". Queste le parole del leader russo da Mosca dove partecipa al Forum dell'agenzia per le iniziative strategiche.

Il presidente russo punta il dito contro il mondo unipolare che, dice, frena lo sviluppo e "la teoria del miliardo d'oro" (cioè l'insieme delle popolazioni dei paesi sviluppati) è "razzista e neocoloniale". Al Forum presenti molti giovani.

Per quanto riguarda il gas e il suo approvigionamento, dopo il bilaterale in Turchia il presidente russo ha assicurato che la Gazprom continuerà a rispettare i suoi impegni relativi all'esportazione di gas e che la Russia è pronta a cooperare per l'esportazione del grano ucraino, ma vuole che siano tolte tutte le restrizioni alle esportazioni del grano russo. Quest'ultimo aspetto potrebbe andare a buon fine già questa settimana, dice il presidente turco Erdogan grazie alla creazione di corridoi sicuri che permettano l'esportazione del grano bloccato nei porti ucraini sul Mar Nero.

Poi il leader russo accusa il Canada di avere ritardato volontariamente la riconsegna alla Russia di una turbina per il funzionamento del gasdotto Nord Stream perché lo stesso paese nordamericano è un importante produttore di energia, quindi concorrente di Mosca, e avrebbe espresso anche dubbi sulla "qualità della revisione" compiuta sull'apparecchiatura.