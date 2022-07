Putin: "La Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo"

La Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi. È il presidente russo Vladimir Putin ad annunciarlo, e sceglie di farlo alla parata della Marina Militare a San Pietroburgo, come riferisce la Tass.

Dall’ex capitale imperiale, Putin ha elogiato lo zar Pietro il Grande per aver reso la Russia una grande potenza marittima ma in tutto il suo intervento non ha menzionato mai esplicitamente l’Ucraina.

Nonostante l’attacco di questa mattina al quartier generale della Flotta sul Mar Nero, in Crimea, Putin ha comunque partecipato alle celebrazioni per la Giornata della Marina.

Il presidente russo ha anche annunciato che entro pochi mesi la Marina militare russa riceverà i nuovi sistemi missilistici ipersonici Tsirkon, definendoli “unici al mondo”.

“La fregata Ammiraglio Gorshkov sarà il primo vettore di missili ipersonici Tsirkon”, ha detto Putin, come riporta la Tass.

Si tratta di un potente missile da crociera ipersonico progettato per neutralizzare unità navali maggiori tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri.

“La Marina sarà, così, in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decideranno violare la nostra sovranità e libertà”, è stato il monito del leader del Cremlino.

La nuova dottrina navale della Federazione russa delinea in modo chiaro i confini del Paese, compresi l’Artico e il Mar Nero. Lo ha spiegato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che la loro protezione “sarà assicurata con forza e con ogni mezzo”.

Durante le celebrazioni, Putin ha annunciato di aver firmato il decreto con cui ha approvato la nuova dottrina navale russa. Nel documento, ha detto, “abbiamo delineato in modo chiaro i confini e le zone degli interessi nazionali vitali della Russia, sia economici che strategici. Prima di tutto, si tratta delle nostre acque in Artico, quelle del Mar Nero, del Mare di Okhotsk e di Bering, lo stretto del Baltico e delle Curili”.

Il leader del Cremlino ha poi ammonito che la Russia “garantirà la protezione di questi confini con fermezza e con tutti i mezzi”.

All’apertura dell’evento, Putin si è congratulato con i marinai. Quest’anno, oltre 40 navi da combattimento, imbarcazioni e sottomarini delle flotte russe del Nord, del Pacifico, del Baltico e del Mar Nero partecipano alla parata navale sul fiume Neva e nella rada di Kronshtadt.