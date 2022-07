Quanto crescono davvero i prezzi. Quali sono gli effetti dell'inflazione sulle tasche degli italiani

In media nella spazzatura degli italiani, ha rilevato l'indagine di Codliretti e dell'Osservatorio internazionale Waste Watcher, finiscono quasi 31 chili di prodotti alimentari ogni anno, circa il 15% in più rispetto al 2021, per un totale di oltre 1,8 miliardi di chili. Questi dati dovrebbero farci riflettere, spiega Luigi Gabriele di Consumerismo.it che ci aiuta a capire meglio come comportarci dando qualche consiglio per intervenire, nel nostro piccolo, sull'inflazione.