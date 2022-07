Razzo in caduta, in tempo reale il rientro incontrollato sulla Terra. Impatto previsto alle 19.24

Anticipato alle 19.24 italiane, con un'approssimazione di un'ora, l'orario dell'impatto del frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B, in rientro incontrollato verso la Terra. Lo indicano le stime aggiornate elaborate dall'americana Aerospace Corporation e dal Centroeuropeo per la sorveglianza e il tracciamento EU SST (EU Space Surveillance and Tracking). I calcoli più recenti della traiettoria di entrambe le organizzazioni escludono l'Italia dalle possibili zone di impatto.