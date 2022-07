Re, regine e draghi: ecco il nuovo trailer di House of the Dragon

Per gli appassionati del Trono di Spade, l'attesa è quasi finita. House of The Dragon, prequel della serie Hbo diventata un fenomeno mondiale, debutta in Italia il 22 agosto in contemporanea con gli Usa. Durante il San Diego Comic-Con è stato diffuso a sorpresa un nuovo trailer esteso che riporta alle atmosfere cupe di Game of Thrones e mostra protagonisti e draghi.

La serie TV è basata sul primo dei due volumi della serie Fuoco e sangue, pubblicata nel 2018 da George R.R. Martin ed è tutta basata sulla dinastia Targaryen, di cui vengono narrate l'ascesa e il declino, in dieci episodi girati nel Regno Unito. House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans. Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, racconta la storia di una "guerra generazionale" tra i Targaryen , ha detto il produttore esecutivo Ryan Condal. “Inizia all'apice assoluto della dinastia, l'apice del loro potere, ricchezza e influenza. Ci sono i draghi, tanti draghi e infrastrutture costruite in funzione dei draghi. Si vedranno persone che hanno il compito di prendersi cura di loro e oggetti creati per loro”. Paddy Considine interpreta il re Viserys Targaryen, che l'attore ha descritto come "un uomo di buon temperamento e un uomo gentile, che cerca di mantenere la pace nel regno". La star Matt Smith interpreta il principe Daemon Targaryen, il fratello minore del re, mentre Emma D'Arcy interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen. Nonostante la guerra e il sangue, Hollywood Reporter ha presentato la nuova serie come “un dramma familiare” ambientato in luoghi già noti ai telespettatori che hanno visto il Trono di Spade come la Fortezza Rossa di Approdo del Re.

Twitter HBO House of the Dragon debutterà il 21 agosto su HBO Max

Co-creatore e produttore esecutivo della serie anche lo scrittore George R.R. Martin che è molto soddisfatto. Ha detto di aver visto nove degli episodi di "House of the Dragon" e di averli trovati "piuttosto sorprendenti". "Questi libri, questi personaggi, sono come i miei figli", ha detto. "Quando dai i tuoi figli alle persone in adozione, ti chiedi come verranno trattati, li riconoscerai?" Finora, "Sono davvero molto felice", ha detto.