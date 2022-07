Respinto il ricorso dell'unica clinica per aborti del Mississippi: Da domani viene abolito

È stato respinto il ricorso dell'unica clinica dello Stato che garantisce l'aborto in Mississippi: senza ulteriori sviluppi in tribunale, la legge che vieta l'aborto in quasi tutti i casi entrerà in vigore domani, giovedì 7.

La battaglia legale, nata a seguito della revisione della storica sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema, ha per ora fallito nel tentativo di garantire il diritto all'aborto nello Stato del Sud. La clinica, la Jackson Women's Health Organization, aveva chiesto un ordine restrittivo temporaneo che le avrebbe permesso di rimanere aperta durante il prosieguo della causa. La giudice Debbra K. Halford ha però respinto la richiesta: entro giovedì dovrebbe dunque entrare in vigore la legge statale che vieta la maggior parte degli aborti.

Dunque, fino a domani, "continuiamo a fornire servizi e le donne come me, e ce ne sono molte in tutto il Paese, faranno la stessa cosa. Non ci arrendiamo", ha affermato la proprietaria del centro dove si praticano interruzioni di gravidanza, Diane Derzis. E poi aggiunge: "Una donna non dovrebbe lasciare lo Stato per ottenere cure mediche".

Una volta che la clinica del Mississippi sarà costretta a chiudere i battenti, Derzis ha detto che continuerà ad aiutare le donne a trovare i servizi di cui hanno bisogno. In programma anche l'apertura di una nuova clinica a Las Cruces, nel Nuovo Messico.