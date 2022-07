Travolte dal treno mentre attraversano i binari, muoiono 2 ragazze a Riccione

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite ed uccise da un treno Alta Velocità - il Freccia 9802, in transito da Pescara verso Milano - il mezzo era in transito, senza fermate, alla stazione di Riccione.



Secondo alcuni testimoni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando.

La tragedia alle 7 di questa mattina. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria: sul posto è stato ritrovato un cellulare ma danneggiato. Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni oculari, e si analizzeranno le telecamere di sorveglianza in stazione.

Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona, attivati servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

Ritardi di 240 minuti sui treni Alta velocità in direzione Milano, fino a 60 minuti su altre linee. Disagi in stazione a Rimini per le ripercussioni dell'incidente, code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare biglietti.