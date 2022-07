Rientrati oggi a Palermo i genitori del piccolo Andrea Mirabile morto a 6 anni in vacanza

E' atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino l'aereo che ha portato da Sharm i genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza. L'aereo un Leaerjet 45 è già in pista. Ad attendere i genitori c'è un ambulanza che porterà la coppia di coniugi in ospedale al Policlincio. La salma del piccolo arriverà domani con un volo Sharm Fiumicino, Fiumicino Palermo.