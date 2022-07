Riviera romagnola: batteri in mare, divieto di balneazione tra Cervia e Cenesatico

Divieto di balneazione in 28 aeree della riviera emiliano-romagnola.

Dal tardo pomeriggio di ieri è proibito fare il bagno nel tratto di litorale ravennate che va dal porto di Cervia fino a Tagliata che si trova al confine con Cesenatico (Forlì-Cesena). Nella misura non rientra Milano Marittima che, sebbene in territorio comunale cervese, si trova a nord del capoluogo.

Il divieto di balneazione - come riportato dalla stampa locale - è scattato con un'ordinanza urgente firmata dal sindaco di Cervia Massimo Medri ed è legato all'esito delle analisi microbiologiche sui campionamenti fatti martedì nella zona a sud della costa cervese.

In particolare nel mirino è finita la concentrazione dei colibatteri risultata superiore ai limiti di legge. In base ai campionamenti, Arpae (l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura.

Il tratto di litorale interessato è di circa 5 chilometri: i relativi avvisi sono stati posizionati dalla Capitaneria di Porto e dalla locale cooperativa bagnini.

Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante siccità, il fenomeno resta senza spiegazione e per Arpae la situazione è "anomala".