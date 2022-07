Roghi in Portogallo, precipita aero anti incendio: muore giovane pilota

Nuova vittima in Portogallo durante le operazioni antincendio: un aereo modello Fire Boss è precipitato nella zona di Foz Côaieri.

Nulla da fare per il giovane pilota, Andrè Serra, 30 anni e un passato come pilota dell'Aeronautica militare. Erano 61 gli incendi che nelle ultime ore hanno continuato a bruciare la macchia boschiva portoghese, e sono oltre duemila i pompieri ancora impegnati a combattere il fuoco da nord a sud del Paese.

Non solo il Portogallo ma tutta l'Europa sud-occidentale brucia ancora sotto la morsa del caldo. Migliaia di persone sono state costrette ad evacuare in Spagna e Francia a causa dei vasti incendi. La colonnina di mercurio sale vertiginosamente anche in Gran Bretagna, dove martedì sono previsti 40 gradi. La fornace che sta inghiottendo l'Europa sud-occidentale è la seconda in settimane, e la causa - assicurano gli scienziati - sono i cambiamenti climatici che porteranno episodi di questo tipo più frequenti e intensi.