Incendi: rientrano gli sfollati del Carso, riapre la Ss16 molisana, ma non c'è pace in Toscana

È stata riaperta dopo alcune ore di la Statale 16 Adriatica nella zona costiera del Molise, all'altezza di Montenero di Bisaccia, dove un incendio particolarmente grave ha coinvolto decine di ettari a ridosso dell'arteria che collega il Molise all'Abruzzo. La strada è stata riaperta al traffico ma le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare e roghi innescati sui terreni in gran parte incolti a ridosso della spiaggia da un lato e dell'autostrada A/14 dall'altro.

Le temperature elevatissime di oggi e il vento più sostenuto stanno favorendo incendi anche a Isernia e in particolare nella contrada Colle Marino dove sono stati distrutti dalle fiamme alcuni uliveti che confinano con abitazioni rurali. Sul posto, anche in questo caso, stanno lavorando i vigili del fuoco con due squadre del distaccamento 115.

Non c'è pace in Toscana: un altro incendio boschivo è scoppiato in località Il Crocino di Cinigiano in provincia di Grosseto. Grazie all'avvistamento diretto di un'apposita vedetta situata sul Monte Labbro, il sistema regionale toscano sta intervenendo su un importante incendio boschivo, al momento in fase di avanzamento, con squadre di volontariato antincendio, operai forestali e tre elicotteri della regione Toscana. Sotto il coordinamento della direzione delle operazioni si stanno concentrando gli sforzi per impedire la diffusione delle fiamme in direzione dell'abitato di Cinigiano. Alcune abitazioni potrebbero essere minacciate dalle fiamme e sono presidiate dai Vigili del fuoco. In corso di valutazione è l'invio di ulteriori mezzi aerei. Stanno proseguendo, intanto, le operazioni di bonifica sugli incendi di Massarosa e Vecchiano, nelle province di Lucca e Pisa, con controllo di alcuni punti caldi. Alcune riaccensioni si sono sviluppate internamente all'area percorsa dalle fiamme su zone risparmiate dalla furia del fuoco.

Sono una ventina le persone che hanno fatto ricorso alle strutture allestite dalla Protezione civile regionale a seguito delle evacuazioni precauzionali disposte ieri sera per l'emergenza incendi nelle frazioni di Gabria e San Michele del Carso in Friuli Venezia Giulia. In giornata è stata emessa l'ordinanza che prevede il rientro a casa delle popolazioni delle due frazioni di Savogna d'Isonzo. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile. Per far fronte all'emergenza erano state attivati 300 posti di ricovero totali, 200 a Savogna - 50 alla scola primaria di via I Maggio e 150 nella palestra - e 100 al Palazimolo di via San Michele 8 a Gradisca - con dotazione di brandine, acqua e presidi di vigilanza in tutte e tre le strutture. La maggioranza della popolazione evacuata ha però trovato sistemazione autonoma. Questa mattina gli ospiti che hanno fatto ricorso alle strutture regionali hanno fatto colazione insieme ai volontari dell'Ana.

Sul Carso l'emergenza incendio non si è acutizzata nella notte perché la bora attesa dalle 2.00 si è rivelata meno forte del previsto. Come ha reso noto il vicegovernatore, sull'area sono attivi due Canadair (uno in più in quanto è stato riparato e ripristinato alla piena funzionalità l'aeromobile in avaria) e due elicotteri, mentre sull'altro fronte regionale investito dai roghi, quello di Resia, nella mattinata sono riprese le operazioni di spegnimento con l'azione di un Canadair e di un elicottero.