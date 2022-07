Rogo di Centocelle, i livelli di diossina tornano entro i limiti stabiliti dall'Oms

I valori delle diossine rilevati nella zona del rogo di Centocelle, a Roma, sono tornati entro i limiti previsti dall'Oms. Il campionatore posizionato da Arpa Lazio in via Saredo, che aveva registrato nel giorno del rogo il livello di diossine 10,6 pg/m3, 35 volte superiore al limite 0,3 pg/m3 indicato dall'Organizzazione mondiale della Sanità, nella rilevazione di due giorni fa è tornato a misurare 0,1 pg/m3.

Intanto, il direttore dell'Istituto sull'Inquinamento atmosferico del Cnr Francesco Petracchini commenta: “Quello che possiamo dire è che non c'è stata una ricaduta della nube sui quartieri circostanti perché il forte vento di ieri tirava da nord-ovest e la nube è stata spostata verso sud, fuori città, - spiega l'esperto - ora sarà importante capire bene dove è avvenuto l'impatto. Per fortuna l'incendio è durato solo qualche ora, non è stato dell'intensità che abbiamo visto, per esempio, per Malagrotta, ma è chiaro che del materiale al suolo è caduto, ora bisogna capire dove e quanto”.