Roma: grave guasto alla rete idrica, una strada diventa un fiume e 4.500 utenze sono senz'acqua

Il guasto ha provocato l'improvvisa rottura della condotta di acqua principale a servizio del municipio IV. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i nuclei sommozzatori e Saf con al seguito un'idrovora. A causa del guasto la strada è diventata un fiume. Una volta individuata la perdita è stato sollecitato l'intervento di Acea Acqua e Areti per il distacco della corrente e la chiusura della condotta. "Purtroppo per le riparazioni decine di palazzi e abitazioni rimarranno senz'acqua", fanno sapere i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale e la protezione civile di Roma Capitale.

Un grave guasto idrico nelle tubature Acea a via dei Cluniacensi, a Roma, ha determinato la mancanza di acqua nelle zone Tiburtina, Casal Bruciato, Colli Aniene. Le utenze coinvolte si stima siano circa 4.500. Lo ha scritto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un post su Facebook: "Acea sta già lavorando per ripristinare il servizio, e poiché si tratta di una grande conduttura si prevede di tornare alla normalità entro la mezzanotte".

Intervento dei vigili del fuoco in via dei Cluniacensi per la rottura di una condotta idrica

"La Polizia Locale è impegnata per contenere i disagi sulla viabilità. Le idrovore sono al lavoro per liberare le strade dall'acqua fuoriuscita in modo progressivo insieme ad un mezzo attrezzato del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale - continua su Facebook il sindaco Gualtieri - Sono già sul posto diverse autobotti per fornire acqua agli abitanti: le prime in piazza Balsamo Crivelli, via Sacco e Vanzetti altezza parco Tozzetti, Piazza Sacco, Largo Beltramelli, Parco Pertini, Largo Amilcare Zamorani, via San Romano incrocio via Tiburtina, via Igino Giordani angolo via Grotte di Gregna".

"Inoltre sono presenti bancali di bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità - conclude - Campidoglio, Municipio e Protezione Civile stanno seguendo la situazione e Massimiliano Umberti, presidente IV Municipio, che ringrazio, ha istituito un'unità di crisi in Municipio. Disponibili anche i numeri di emergenza 800 854854 e 06 67109200 per maggiori informazioni".