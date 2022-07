Appartamento in fiamme Tor Bella Monaca, 10 persone ricoverate due gravi

Il quartiere Tor Bella Monaca di Roma questa notte ha vissuto momenti di paura per un incendio divampato da un appartamento di una palazzina di via Quaglia. L'intervento dei vigli del fuoco si è concluso alle 4 di questa mattina: una decina le persone ricoverate nell'ospedale Casilino per intossicazione, due in gravi condizioni, 7 i nuclei familiari evacuati". Lo hanno scritto su Twitter i vigili del fuoco.