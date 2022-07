Russia: disoccupati reclutati per la guerra in Ucraina, stipendio di 5 mila euro al mese

Ai russi che sono registrati alla borsa del lavoro come disoccupati viene offerto un contratto e l’invio alla guerra in Ucraina. Sono obbligati a firmare un accordo sulla non divulgazione dei segreti militari e viene promesso loro uno stipendio di circa 300.000 rubli al mese, l’equivalente di 5 mila euro. L’ha raccontato al sito “Important Stories” una persona che ha ricevuto un'offerta del genere in uno dei centri per l'impiego del Tatarstan.

“Sono iscritto al centro per l'impiego. Mi hanno chiamato da lì e mi hanno detto che il giorno dopo alle 9 del mattino era obbligatoria la partecipazione di persona a una riunione", ha detto l’uomo. “Altre otto persone sono venute con me. All'inizio non abbiamo sospettato nulla: un dipendente del centro per l'impiego ci ha parlato, offerto vari posti vacanti e poi hanno iniziato a chiamarci uno per uno in un ufficio separato. Sono andato per l’ultimo".

"Un uomo anziano era seduto in ufficio e mi ha invitato a firmare un accordo sulla non divulgazione dei segreti militari. Mi ha detto che a Kazan si stava formando un battaglione. Secondo lui, il battaglione era di riserva e sarebbe stato dispiegato sul territorio della Russia vicino al confine con l'Ucraina, per proteggere la frontiera. Ha ripetuto più volte che questa è un'unità di riserva, molto probabilmente, non parteciperà alle ostilità, quindi ha aggiunto: "Beh, forse a volte dovrai fare un salto sul territorio dell'Ucraina". Mi ha suggerito di concludere un contratto e ha detto che avrebbero pagato circa 300 mila rubli al mese, l’equivalente di 5 mila euro. Ho rifiutato e me ne sono andato perché sono contrario a questa guerra".

Secondo la fonte di “Important Stories”, l'incontro al centro per l'impiego si è svolto a metà maggio. Tre settimane dopo, si è saputo che in Tatarstan sarebbero stati formati due battaglioni: "Alga" ("Avanti") e "Timer" ("Ferro"). Circa 400 persone sono state reclutate in ciascuno dei battaglioni, composti solo dai nativi della regione. All'inizio di luglio, il battaglione Alga aveva già lasciato il Tatarstan: secondo le autorità locali, i volontari si sono recati in un'unità di addestramento nella regione di Orenburg, dopodiché dovrebbero essere inviati in Ucraina.

I posti vacanti per il reclutamento di personale militare in base al contratto sono pubblicati sui siti dei centri per l’impiego. Tra i reclutatori ci sono anche delle unità militari che stanno già combattendo in Ucraina: ad esempio, la 64a brigata di fucilieri motorizzati (unità militare n. 51460) e i paracadutisti di Pskov (unità militare n. 32515), sospettati di aver commesso crimini di guerra a Bucha. Quelle unità militari stanno reclutando ciascuna 300 o più persone. In totale, in Russia si cercano più di 22 mila militari. Nel solo Tatarstan vengono reclutati circa 1.200 soldati a contratto. Durante la guerra sono morti almeno 93 nativi della regione, motivo per cui il tasso di mortalità degli uomini tra i 18 ei 35 anni è aumentato di quasi un quarto.

I disoccupati possono diventare un'importante fonte degli organici da inviare in Ucraina. Dopo l'inizio della guerra, circa 400 aziende straniere hanno interrotto o sospeso la loro attività in Russia, e le persone hanno iniziato a perdere il lavoro. Secondo “Important stories”, per questo motivo 5-5,5 milioni di russi potrebbero rimanere senza lavoro. Questo è un record degli ultimi 12 anni. Secondo i dati ufficiali però, in Russia non si è ancora registrato un aumento della disoccupazione: a maggio questa cifra è scesa al minimo storico, 2,9 milioni di persone erano registrate come disoccupate.