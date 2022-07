San Severo: diciassettenne accoltellato in strada, muore in ospedale

Un ragazzo 17enne è stato accoltellato questa sera, intorno alle 21.30, in via Lucera, a San Severo (Foggia). Il giovane, a quanto riportano le testate locali, raggiunto da almeno un fendente al costato, è morto in serata al pronto soccorso dell'ospedale 'Masselli Mascia', dov'era arrivato già in condizioni disperate.

Il 17enne, dopo essere stato aggredito, sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo, dove è stato soccorso dal 118. Sulla vicenda indaga la polizia.