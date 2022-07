Sarà rottamato il più grande sottomarino nucleare del mondo, il "Dmitry Donskoy"

Il più grande sottomarino nucleare del mondo, il "Dmitry Donskoy", 48 mila tonnellate di stazza è stato dismesso dalla Marina russa. Secondo una fonte dell’agenzia giornalistica pubblica russa RIA Novosti, verrà smaltito nel complesso militare-industriale russo.

Intanto il nome "Dmitry Donskoy" è già stato assegnato a un altro sottomarino nucleare strategico della classe Borey-A (progetto 955A), in costruzione dal 2021. Il suo varo è previsto per il 2025.

Il sottomarino nucleare pesante TK-208 "Dmitry Donskoy" è entrato nella struttura di combattimento della flotta sovietica nel 1981. Era il sottomarino principale del Progetto 941 Shark (classificazione NATO - SSBN Typhoon), nell’ambito del quale furono costruite sei sommergibili. "Dmitry Donskoy" è il più grande sottomarino del mondo in termini di stazza: 48 mila tonnellate.

Nel 2002, il sottomarino è stato rimodernato per testare il missile balistico intercontinentale Bulava. È stato riferito che il "Dmitry Donskoy" non sarebbe stato dismesso almeno fino al 2020, in modo che il vettore di missili pesanti avrebbe preso parte ai test del missile Bulava-M rimodernato.