Sarà Verstappen a partire in pole domani per la gara sprint che deciderà la griglia del GP d'Austria

Questo weekend il Gp d'Austria presenta una formula diversa, così come è stato per quello a Imola: non sono le prove cronometrate del sabato a decidere la griglia di partenza del Gran Premio di domenica ma una gara sprint, di soli 100 km che si disputerà domani (sabato). La griglia di partenza di quest'ultima viene decisa dalle qualifiche anticipate al venerdi, cioè oggi. Max Verstappen ha conquistato la pole position per la sprint race di domani del Gran Premio d'Austria di Formula 1 dopo un'intera sessione dominata dalle Ferrari, a partire dal Q1. Fino all'ultimo settore dell'ultimo giro utile, l'olandese era ancora dietro a Charles Leclerc, ma poi con un vero e proprio miracolo nell'ultimo settore ha sopravanzato il ferrarista di appena 29 millesimi, facendo sollevare un boato dal pubblico, tutto arancione, tutto per lui. Terzo in griglia domani per la sprint race, 100 chilometri di gara vera che assegneranno i posti per la partenza del Gran Premio di domenica, sarà l'altro ferrarista, Carlos Sainz, fresco vincitore a Silverstone, che è staccato di appena 82 millesimi.

Più indietro tutti gli altri, a partire da Sergio Perez, con la seconda Red Bull, a 0"420 ma che rischia anche penalizzazioni per aver tagliato una curva nel Q2. Il Q3 è stato condizionato da un doppio incidente alle Mercedes: sono finiti contro il muro prima Lewis Hamilton, che ha chiuso decimo, e poi George Russell, quinto in griglia a 0"447 da Verstappen, causando una doppia interruzione. Specialmente la seconda, quella dovuta a Russell, ad appena 2'30" dalla fine delle prove ha impedito ai ferraristi di avere alla ripartenza una temperatura ottimale delle gomme, mettendo però in difficoltà anche Verstappen e tutti gli altri. Alla fine la zampata del campione del mondo gli ha permesso di stare davanti davvero al fotofinish. Mentre la Mercedes avrà un gran lavoro da fare per rimettere a posto le due vetture, in particolare quella di Hamilton, più danneggiata dall'impatto, proprio in un momento in cui il britannico stava facendo segnare ottimi tempi, e senza l'incidente avrebbe potuto aspirare forse addirittura alla prima fila.

(ApPhoto) Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen durante una sessione di qualifiche al circuito del Red Bull Ring di Spielberg, Austria