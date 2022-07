Mondiali scherma: sciabola donne, qualificate Passaro e Battiston

Nella terza giornata del Campionato del Mondo Assoluto 2022 al Cairo, l'ultima dedicata alle fasi preliminari, l'Italia completa la missione di qualificare tuttii suoi atleti al tabellone principale. Stamattina, nella sciabola femminile, infatti, Eloisa Passaro e Michela Battiston hanno staccato il pass qualificazione già nella fase a gironi. Le due azzurre della sciabola femminile del CT Nicola Zanotti raggiungono dunque tra le migliori 64 del Mondiale le compagne Rossella Gregorio e Martina Criscio, già qualificate perranking.

Oggi iniziava anche la prova di fioretto maschile, ma senza azzurri impegnati perché i quattro convocati dal Responsabile d'arma Stefano Cerioni - Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Giorgio Avola - sono tutti ammessi di diritto alla fase clou della gara che, come per le sciabolatrici, è in programma mercoledì.

Si conclude dunque in questa domenica egiziana il trittico di giornate dei preliminari che hanno visto l'Italia qualificare tutti i sei atleti che non erano tra i top 16 del rankingmondiale (gli sciabolatori Michele Gallo e Pietro Torre, gli spadisti Gabriele Cimini e Davide Di Veroli e appunto Eloisa Passaro e Michela Battiston nella sciabola femminile) ai tabelloni principali. Tutti i 24 azzurri volati al Cairo,dunque, saranno ai nastri partenza delle fasi clou della kermesse iridata.

Da domani si assegneranno le medaglie, cominciando con le proveindividuali di spada femminile e sciabola maschile. Per l'Italia delle spadiste, in pedana dalle ore 8.30, il Commissario tecnico Dario Chiadò punterà su Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria. Nella competizione deglisciabolatori, invece, al via alle ore 10, il CT Nicola Zanotti schiererà Luca Curatoli, Gigi Samele, Michele Gallo e PietroTorre.