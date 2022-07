Sciopero aerei, caos negli aeroporti: cancellato un volo su quattro

Si stima che oggi un volo su quattro sarà cancellato: circa 400 tratte a causa dello sciopero, dalle 14 alle18, del trasporto aereo.

Lo sciopero indetto nelle compagnie inizialmente era previsto per l'intera giornata, ma poi Garante è intervenuto per ridurre la finestra ma non state adottate ulteriori misure.

Oltre ad alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti e assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto.

La protesta dei controllori di volo riguarda "il pesante e cronico sotto organico in cui si trova a operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico aereo", hanno dettagliato Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, e Ugl-Ta e Unica. E l'astensione dal lavoro al livello nazionale prevede anche mobilitazioni locali tra scali e centri di controllo a: Brindisi, Milano, Padova, Roma, Bologna, Lamezia Terme, Napoli, Perugia Pescara, Brindisi, Ciampino e Torino Caselle. I sindacati ricordano che "il contratto di lavoro è scaduto da quasi tre anni e la Società, anziché negoziare eventuali nuovi istituti normativi con le organizzazioni sindacali, reinterpreta in modo unilaterale e inaccettabile le regole in essere. Le strutture di molti impianti sono fatiscenti e le condizioni di lavoro di molti colleghi risultano al limite della sopportazione".

I voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. Al Leonardo da Vinci le cancellazioni interessano alcune compagnie aeree come Ita, in larga parte, Vueling, Wizz Air,Iberia. Una decina i voli anticipati o posticipati rispetto alla fascia oraria colpita dalle agitazioni.

Le compagnie si sono attivate già da alcuni giorni per informare preventivamente i passeggeri e predisporre un piano di riprotezione sui primi voli utili. I disagi, tuttavia, nello scalo appaiono, al momento, limitati per effetto del preavviso dello sciopero e proprio per via delle informazioni preventive delle compagnie ai propri passeggeri. Aeroporti di Roma ha rafforzato il proprio personale per dare assistenza ed informazioni ai passeggeri, fornendo anche dei dolcetti ai bambini presenti con le famiglie in procinto di partire per le vacanze.

Ita Airways, sull'intera rete, ha previsto la cancellazione complessiva di 122 voli a causa dell'agitazione proclamata dai controllori di volo ed ha attivato un "piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri", riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare già oggi. L'altro 50% verrà riprotetto nell'arco di domani e dopodomani.

Dopo l'azzeramento dell'attività a causa della pandemia, ora il settore del trasporto aereo si trova a dover fronteggiare la carenza del personale a fronte della ripartenza dei flussi. Un problema che riguarda tutta Europa e si concentra sugli scali del Nord: ad agosto risultano già quasi 16mila voli cancellati. Alla base della mobilitazione per le compagnie low cost c'è anche la richiesta di migliori condizioni salariali e di lavoro: "Condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall'aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale", hanno specificato Filt Cgil e Uiltrasporti che chiariscono: “Ci auguriamo di avere al più presto risposte concrete per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose così da poter evitare ulteriori disagi ai passeggeri in questo periodo estivo”.

A Fiumicino su un totale oggi di circa 450movimenti aerei in partenza, risultano una cinquantina, al momento, i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee. Circa 40 i voli cancellati all'aeroporto Marconi di Bologna, Allo scalo di Bari i voli cancellati sono già 37 mentre a Torino Caselle 20.