Scomparso sul Cammino di Santiago: la madre presenta denuncia in Francia

Da una settimana di Adriano Pacifico, 32 anni, cuoco conosciuto e stimato, partito da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere sulla sua bicicletta Santiago di Compostela, si sono perse le tracce.

Così sua madre, Grazia Mansueto, ha formalizzato oggi una denuncia in Francia per la scomparsa del giovane.

“L’auspicio, dopo che è stata presa la nostra denuncia, è che magari possano essere avviate delle ricerche”, ha detto la signora Mansueto.

“La polizia francese – ha aggiunto - ci ha spiegato che mio figlio potrebbe aver scelto il percorso meno frequentato per raggiungere Santiago in bicicletta e che per questo motivo, essendo peraltro lui privo di telefonino, sarebbe maggiormente difficile rintracciarlo o individuarlo”.

“La mia speranza - conclude Grazia Mansueto - è che le cose stiano proprio così, cioè che mio figlio, in questo momento, sia in viaggio in bicicletta ignaro del fatto che lo stiamo cercando”.

È proprio in Francia che il figlio ha lasciato gli ultimi segnali. L’ultimo contatto con Adriano Pacifico la donna lo ha avuto una settimana fa, ricevendo una video chiamata da un telefono che non era quello del figlio.

Proprio durante quella telefonata Adriano ha spiegato che il suo cellulare si era rotto, che si trovava in Francia e si era fermato qualche giorno perché non si sentiva bene e che il telefonino che stava utilizzando per la video chiamata glielo aveva prestato una persona conosciuta lungo il percorso.

Da quel giorno il blackout. Ma non solo, perché alcuni dettagli hanno aumentato la preoccupazione della madre.

Tra questi alcune operazioni bancomat, in uno sportello bancario di Tolone: si tratta di piccoli prelievi, da 20-30 euro, fatti a breve distanza l’uno dall’altro.