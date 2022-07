Wimbledon senza Nadal, oggi le semifinali

Oggi sul Campo Centrale dell'All England CLub di Londra si decide il secondo finalista dell'edizione 2022 del torneo di Wimbledon. Cambia il programma del centre court dopo il ritiro di Rafa Nadal, costretto a rinunciare alla semifinale contro Kyrgios per un infortunio all'addominale. In campo per il tabellone maschile ci sarà Djokovic contro Norrie con il serbo a caccia dell'ottava finale ai Championships mentre per il britannico sarebbe la prima finale Slam. Il vincitore sfiderà l'australiano Kyrgios nella finale in programma domenica 10 luglio. Definita anche la finale del singolare femminile che vedrà sfidarsi Rybakina e Jabeur.

La semifinale tra Djokovic e Norrie è in programma non prima delle ore 14:30: ad aprire il programma del campo centrale ci sarà la prima semifinale del doppio femminile.

Nadal costretto al ritiro, Kyrgios in finale

La semifinale tra Nadal e Kyrgios non si dipusterà per il forfeit dello spagnolo a seguito di un infortunio agli addominali. Lo spagnolo aveva accusato i primi problemi già durante la sfida contro Fritz ai quarti di finale: Nadal era riuscito a centrare la qualificazione nonostante l'infortunio all'addominale. In conferenza stampa ha dichiarato "ho uno strappo agli addominali, ci ho pensato tutto il giorno ma alla fine penso che non abbia senso provare a giocare. L'infortunio potrebbe peggiorare ulteriormente". Per regolamento, l'australiano Kyrgios si è qualificato automaticamente alla finale di domenica.